vor 8 Minuten dpa London Großbrand in Londoner Hochhaus - noch Menschen im Gebäude

Mitten in London steht ein 27-stöckiges Wohnhaus lichterloh in Flammen. Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers sollen noch immer Menschen in dem Gebäude sein. Ein Einsturz des Towers wird befürchtet. Es gibt viele Verletzte.