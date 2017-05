vor 1 Stunde dpa Bonn Gericht verkündet Urteil im Niklas-Prozess

Im Prozess um den Prügel-Tod des 17-jährigen Niklas will das Bonner Landgericht heute das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hat in der vergangenen Woche überraschend einen Freispruch für den Angeklagten in dieser Sache gefordert.