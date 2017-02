Lyon Front National betont Versprechen des EU-Austritts

Die Rechtspopulisten der französischen Front National haben bekräftigt, nach einem Sieg bei der Präsidentschaftswahl ein Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union abhalten zu wollen. Die Forderung steht im Zentrum des heute in Lyon veröffentlichten Wahlprogramms.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hatte einen EU-Austritt Frankreichs («Frexit») bereits angekündigt. Sie will am Sonntagnachmittag eine Rede halten. Le Pen kann laut Umfragen mit dem Einzug in die Stichwahl rechnen, allerdings liegt sie für die entscheidende Abstimmung im Mai deutlich hinten.

Wahlkampfleiter David Rachline sprach bei der zweitägigen Kundgebung von «144 Zusagen, um Frankreich wieder in Ordnung zu bringen». Dazu zählt die Front National etwa eine massive Verstärkung der Sicherheitskräfte, einen Austritt aus dem reisefreien Schengen-Raum und die Wiedereinführung einer französischen Währung.