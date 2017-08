Brüssel Fragen zu Fipronil-Eiern beschäftigen belgisches Parlament

Erst Wochen nach Bekanntwerden eines ersten Fipronil-Verdachts hat Belgien andere EU-Staaten informiert. Durfte das so lange dauern? Und warum gibt es zu einer Eierprobe zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse? Um solche Fragen geht es nun im belgischen Parlament.

Einen Tag nach Bekanntwerden einer Aufsehen erregend hohen Fipronil-Messung in Belgien ist der Eier-Skandal an diesem Mittwoch Thema im Parlament des Landes. Agrarminister Denis Ducarme und Gesundheitsministerin Maggie De Block stellen sich den Fragen der Abgeordneten der beiden Fachausschüsse.

Unterdessen kündigte Aldi Süd an, dass es nach und nach wieder Eier in den Filialen zu kaufen gebe. «Wir rechnen damit, bis Donnerstag wieder sukzessive Eier aller Haltungsformen anbieten zu können», teilte das Unternehmen in Mülheim/Ruhr mit.

Aldi Nord erklärte, dass die Lieferanten bestätigen müssen, dass die Eier kein Fipronil enthalten. Regional könne es in den nächsten Tagen noch vereinzelt zu Engpässen kommen. Aldi Nord und Süd hatten am Freitag angekündigt, alle Eier aus dem Sortiment zu nehmen.

Die Lebensmittelsicherheitsbehörde FASNK hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass bei einer am 18. Juli entnommenen Probe ein Fipronil-Wert von 0,92 Milligramm pro Kilogramm (mg/kg) gemessen wurde. Die Anwendung des Insektengifts ist in der EU für Tiere verboten, die Lebensmittel liefern. Ab 0,72 mg/kg geht die EU von einer Gesundheitsgefahr aus.

Ursprünglich war bei dem fraglichen Test ein niedriger Wert von 0,076 mg/kg festgestellt worden. Der Betrieb nutzte jedoch sein Recht, ein Gegengutachten erstellen zu lassen - das wiederum den deutlichen höheren Wert von 0,92 mg/kg ergab. Die FASNK versucht nun, den Grund für die unterschiedlichen Messungen zu ermitteln und die Regierung kündigte eine Reihe neuer Vorsichtsmaßnahmen an.

So sollen unter anderem alle Legehennen-Betriebe gesperrt werden, deren Proben von jenem Labor ausgewertet wurden, das den niedrigeren Wert gemessen hatte. Dies dürfte drei zusätzliche Höfe betreffen. Außerdem soll es einen Rückruf der Eier aus diesen Betrieben geben, Verbraucher sollen über Chargennummern informiert werden und können betroffene Eier in den Laden zurückbringen.

Im Fipronil-Skandal haben auch fünf weiterverarbeitende Betriebe in Frankreich Eier erhalten, die mit dem Insektizid belastet sind. Das sind drei mehr, als bislang bekannt gewesen war. Die Eier seien ihnen aus den Niederlanden und Belgien geliefert worden, teilte das Landwirtschaftsministerium am Dienstagabend in Paris mit.

Ein weiteres Thema der Ausschuss-Sitzung in Brüssel ist das Verhalten der Lebensmittelaufsichtsbehörde FASNK. Eine Sprecherin der FASNK sagte am Wochenende, dass die FASNK schon Anfang Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall wusste. Erst am 20. Juli wurden andere EU-Staaten informiert. Minister Ducarme forderte einen Bericht der FASNK an - eigentlich noch bis zur Anhörung.

Die Landwirte-Organisation Boerenbond, die in Bauern in Flandern und im Osten Belgiens vertritt, schätzt den Schaden für die Geflügelbranche durch die Fipronil-Krise derweil auf mindestens zehn Millionen Euro. Die Organisation forderte staatliche Unterstützung für betroffene Betriebe. In der Wallonie im Süden des Landes will der regionale Landwirtschaftsminister René Collin Ansprechpartner für Landwirte einsetzen, die Entschädigungen beantragen wollen.