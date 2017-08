vor 2 Minuten dpa Paris Fahrzeug fährt in Soldatengruppe bei Paris - Sechs Verletzte

Ein Fahrzeug ist in einem Vorort von Paris in eine Gruppe Soldaten gefahren und hat sechs Menschen verletzt. Es gebe zwei Schwer- und vier Leichtverletzte, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Fahrer sei geflohen.