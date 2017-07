vor 55 Minuten dpa Tel Aviv Erneut Verletzte bei Unruhen am Tempelberg

Bei erneuten Unruhen in der Nähe des Tempelbergs in Jerusalem sind in der Nacht zu Mittwoch 14 Palästinenser und zwei Polizisten verletzt worden. Hintergrund der angespannten Situation sind verschärfte Sicherheitschecks für Muslime am Tempelberg.