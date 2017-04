vor 23 Minuten dpa Erfurt/Meiningen Erfurter Gymnasium erinnert an Amoklauf vor 15 Jahren

Das Schulmassaker am Erfurter Gutenberg-Gymnasium vom 26. April 2002 ist auch nach 15 Jahren unvergessen. Nicht nur die Schule erinnert am 15. Jahrestag an die Todesopfer.

