vor 1 Stunde dpa Istanbul Erdogan will Türkei moderner als Deutschland machen

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will aus der Türkei nach seinen Worten einen fortschrittlicheren Staat als Deutschland machen. «Wenn meine Bürger und Brüder, die im Moment im Ausland sind, ins Land zurückkehren, werden sie sagen: Was ist schon Deutschland», sagte Erdogan bei einer Veranstaltung seiner AKP in der Schwarzmeerstadt Rize.