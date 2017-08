Barcelona Dritte Festnahme nach Anschlag in Barcelona

Ein Lieferwagen rast in der katalanischen Metropole Barcelona in eine Menschenmenge, viele sterben. Wenig später erschießt die Polizei fünf mutmaßliche Terroristen 100 Kilometer weiter südlich und verhindert hier vermutlich Schlimmeres.

Die spanische Polizei hat nach dem Terroranschlag von Barcelona einen dritten Verdächtigen festgenommen. Der Mann sei in Ripoll, etwa 100 Kilometer nördlich von Barcelona gefasst worden, teilte die Polizei mit.

Ob es sich bei dem Inhaftierten um den flüchtigen Fahrer des Lieferwagens handelt, der am Donnerstag auf dem Boulevard Las Ramblas 13 Menschen umgebracht hatte, war zunächst unklar.

Zwei Verdächtige waren bereits kurz nach der Tat festgenommen worden . Bereits am Donnerstag hatte die Polizei mitgeteilt, dass es Verbindungen zwischen der Tat und der Stadt Ripoll in der Provinz Girona geben soll.

Nach der Tat sind noch mehr als 100 Verletzte weiter im Krankenhaus. Die Menschen werden nach Angaben der Rettungskräfte in etwa 15 katalanischen Krankenhäusern versorgt.

Nach Angaben spanischer Medien hatte es sich bei den Sprengstoffgürteln der in der Stadt Cambrils erschossenen Terror-Verdächtigen um Attrappen gehandelt. In der Stadt 100 Kilometer südwestlich von Barcelona hatten Einsatzkräfte in der Nacht fünf mutmaßliche Terroristen erschossen. Was die Männer genau vorhatten, war weiter unklar.