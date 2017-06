vor 42 Minuten dpa Hainichen Drei Tote bei Unfall auf A4 in Sachsen

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 bei Hainichen in Sachsen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Autobahn war am frühen Morgen in Fahrtrichtung Dresden voll gesperrt, wie die Polizei in Chemnitz mitteilte.