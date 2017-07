vor 1 Stunde dpa Regensburg Domspatzenbericht: «Wir sind Kirche» fordert Konsequenzen

Die jahrzehntelangen Fälle von sexuellem Missbrauch und Misshandlungen an den Regensburger Domspatzen stehen erst am Anfang der Aufarbeitung. Kritik gibt es an Kardinal Gerhard Ludwig Müller sowie vom Domkapellmeister Georg Ratzinger.