vor 5 Stunden dpa Berlin Dessous im Schaufenster: Verschleierte greift Verkäuferin an

Eine Verkäuferin in einem Modegeschäft in Berlin-Neukölln soll von einer vollverschleierten Frau attackiert worden sein. Diese störte sich offenbar an der Schaufensterauslage aus Dessous und Kopftüchern.