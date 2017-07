vor 48 Minuten dpa Berlin De Maizière: Notfalls Fußfesseln für potenzielle Gewalttäter

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat in der Debatte um die Gewalt beim G20-Gipfel in Hamburg gefordert, potenzielle Gewalttäter mittels strenger Meldeauflagen oder elektronischer Fußfesseln in Schach zu halten.