vor 55 Minuten dpa Düsseldorf CDU hofft auf Schwarz-Gelb auch im Bund

Schwarz-Gelb stand in NRW in den letzten Jahren vor allem für Borussia Dortmund - und ein bisschen für Alemannia Aachen. Das könnte sich nun ändern, denn CDU und FDP sprechen über eine mögliche Koalition. Geht da auch was im Bund?