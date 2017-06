vor 1 Stunde dpa Wiesbaden Bundesweit Razzien wegen Hasskriminalität im Netz

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Dienstag in mehreren Bundesländern gegen Hasskriminalität im Netz vorgegangen. Seit 6.00 Uhr morgens seien 23 Polizeidienststellen in vierzehn Bundesländern im Einsatz, hieß es in einer BKA-Pressemitteilung.