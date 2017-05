vor 3 Stunden dpa Berlin Bundeswehr-Offizier Franco A. hatte offensichtlich Mitwisser

Getrieben durch den Druck der Ereignisse stellt sich von der Leyen an die Spitze der Bewegung. Sie will herausfinden, was in der Affäre um Franco A. alles schief gelaufen ist. Derweil verdichten sich die Hinweise, dass der «falsche Flüchtling» Mitwisser hatte.