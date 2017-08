vor 1 Stunde dpa Berlin Brot für die Welt kritisiert «Fluchtursachenbekämpfung»

Die Bundesregierung will, dass weniger Flüchtlinge kommen. Damit der eigene Anspruch trotzdem gewahrt bleibt, rückt die Entwicklungshilfe stärker in den Fokus. Doch von den Hilfsorganisationen kommt immer wieder Kritik an dieser «Abschottungspolitik».