New York Auto rast am New Yorker Times Square in Fußgängergruppe

Auto rast am New Yorker Times Square in Fußgängergruppe

Der New Yorker Times Square ist belebt wie immer, als plötzlich ein braunes Auto auf den Gehweg rast und zahlreiche Fußgänger erfasst. Eine junge Frau stirbt, 22 Menschen werden teils schwer verletzt. Was trieb den 26-jährigen Mann am Steuer zu seiner tödlichen Fahrt?

Mit hohem Tempo ist ein Autofahrer am New Yorker Times Square in eine Gruppe von Fußgängern gerast und hat dabei mindestens eine Frau getötet und 22 weitere Menschen verletzt.

Der 26-jährige Fahrer sei unmittelbar danach festgenommen worden, sagte Bürgermeister Bill de Blasio. «Es gibt keine Hinweise, dass dies ein terroristischer Akt war», sagte De Blasio und kündigte dennoch verstärkte Polizeipräsenz an viel besuchten Orten der Millionen-Metropole an.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen polizeibekannten Bewohner des Stadtteils Bronx, der zuvor als Soldat in der US-Marine diente. Bei seiner Festnahme sei er anscheinend entweder betrunken gewesen oder habe unter Drogeneinfluss gestanden, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf einen Strafverfolger.

Den Behörden zufolge war er erst diesen Monat sowie in den Jahren 2015 und 2008 schon wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Ob er das Auto absichtlich in die Menge steuerte, war zunächst unklar.

Vier der Opfer waren am Donnerstag noch in Lebensgefahr, wie Feuerwehrchef Daniel Nigro sagte. Ihre Überlebenschancen seien aber gut. Bei der getöteten Frau handelt es sich um eine 18-Jährige, deren 13 Jahre alte Schwester ebenfalls von dem Auto getroffen wurde - die 13-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus.

De Blasio sprach den Opfern und den Angehörigen der Verstorbenen sein Beileid aus. «Es ist ein harter Tag für New York City», sagte De Blasio. Er versprach aber auch, dass die New Yorker «standhaft» bleiben würden. Auch US-Präsident Donald Trump wurde über die Lage am Times Square informiert, wie sein Sprecher Sean Spicer auf Twitter mitteilte.

Der Autofahrer hatte die Straße mit seinem Auto auf der 42nd Street Ecke 7th Avenue verlassen und sei von dort über mehrere Straßenblocks mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gehweg gefahren, wie Polizeichef James O'Neill sagte. Weitere Menschen saßen nicht in dem Fahrzeug. Aufnahmen von TV-Sendern zeigten ein Auto, das auf Pollern vor einer Verkehrsinsel hängen geblieben war. Die rechte Seite hing in der Luft, die Motorhaube war komplett zerbeult.

Der Times Square in Manhattan, an dem der Broadway die 7th Avenue kreuzt, gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten bei Touristen und ist einer der am meisten bevölkerten Orte New Yorks. In der Gegend liegen Büros, Geschäfte sowie viele Theater, Bars und Restaurants. Den Platz überqueren nach Zählungen der Times Square Alliance täglich rund 300 000 Menschen. An besonders belebten Tagen wurden sogar bis zu 480 000 Fußgänger gezählt.