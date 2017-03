vor 58 Minuten dpa Cairns Australischer Teenager bei Mutprobe von Krokodil gebissen

In Australien hat ein Krokodil einen Teenager attackiert und ihm beinahe den Arm abgerissen. Der 18-Jährige war nach Angaben von Rettungskräften in der Nacht zum Sonntag in der Stadt Innisfail für eine Mutprobe in einen Fluss mit Krokodilen gesprungen.

