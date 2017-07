vor 1 Stunde dpa Tel Aviv Attentat am Tempelberg: Polizisten und Angreifer getötet

Kein Ende der Gewalt in Israel: Am Tempelberg töten Angreifer zwei Polizisten und werden selbst erschossen. Der Ort in Jerusalem ist Juden und Muslimen heilig. Seit langem gibt es Streit um die Nutzung.