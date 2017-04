vor 7 Minuten dpa Little Rock Arkansas: Todeskandidat per Giftspritze hingerichtet

Weil das Haltbarkeitsdatum eines Giftmittels naht, will Arkansas innerhalb kurzer Zeit acht Häftlinge hinrichten. Die Gerichte blockieren in den meisten Fällen. Doch im Falle Ledell Lees waren die Rechtsmittel in letzter Minute erschöpft.

