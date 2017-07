Schaffhausen Angriff mit Kettensäge in der Schweiz

Ein Mann stürmt in Schaffhausen mit Kettensäge in ein Gebäude und verletzt Umstehende. Was ihn dazu trieb, ob er die Opfer kannte, ist zuerst unklar. Der Mann gilt als gefährlich - und ist auf der Flucht.

Ein Angreifer mit Kettensäge ist im schweizerischen Schaffhausen in ein Bürogebäude gestürmt und hat fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Polizei konnte den Mann zwar zunächst nicht fassen, aber identifizieren.

«Es handelt sich nicht um einen Terrorakt», betonte eine Polizeisprecherin. Die Polizei gehe von einem Einzeltäter aus und nehme an, dass er sich im Großraum Schaffhausen an der Grenze zu Baden-Württemberg aufhalte. Die Ermittler wollten sich zu dem Motiv aber nicht äußern. Für den Nachmittag kündigten sie eine Pressekonferenz an (16.00 Uhr).

Die Fahndung lief Stunden nach der Tat noch auf Hochtouren. Die Polizei suchte nach einem Mann von etwa 1,90 Metern Größe, «mit Glatze, ungepflegte Erscheinung», wie die Beamten berichteten. «Vorsicht: der Tatverdächtige ist gefährlich!» warnten sie. Der Mann sei wahrscheinlich mit einem weißen VW Caddy mit Schweizer Kennzeichen aus Graubünden (GR) unterwegs, einer Großraumlimousine.

Die Polizei wurde nach Angaben der Sprecherin um 10.39 Uhr alarmiert. Der Mann war in ein Gebäude in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in der Altstadt eingedrungen. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Neben Polizei- und Krankenwagen waren auch Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Altstadt von Schaffhausen blieb weiträumig abgesperrt. Für die Anwohner gebe es unmittelbar keine Gefahr, sagte Beer. Dennoch mussten die Menschen in dem abgesperrten Gebiet zunächst in den Büroräumen, Läden und Häusern bleiben.