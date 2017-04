vor 1 Stunde dpa Berlin AfD-Vorstandsmitglied hält Neuwahl des Vorstands für möglich

AfD-Vorstandsmitglied André Poggenburg hält es wegen der andauernden Streitigkeiten in seiner Partei für möglich, dass die AfD noch vor der Bundestagswahl einen neuen Vorstand wählt. «Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Parteitag am kommenden Wochenende in Köln dafür entscheidet», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

