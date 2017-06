vor 45 Minuten dpa Stuttgart/Berlin Ärger über «Lauschangriff»: Kretschmann lästert über Grüne

Dass Baden-Württembergs Ministerpräsident nicht immer auf der Linie der Grünen im Bund liegt, ist bekannt. Aber der Ton, in dem er in einem Gespräch über die eigene Partei schimpft, lässt aufhorchen. In Stuttgart ist man sauer über den Mitschnitt - und Berlin wiegelt ab.