vor 1 Stunde dpa Themar 6000 Rechte zu Neonazi-Konzert in 3000-Seelen-Kleinstadt

In Thüringen haben Tausende Rechte am wohl bundesweit größten Neonazi-Konzert des Jahres teilgenommen. Der Gegenprotest in der 3000-Einwohner-Stadt fiel kleiner aus als erwartet.