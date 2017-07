vor 52 Minuten dpa Bremen 15-Jährigen totgeschlagen - Drei Angeklagte vor Gericht

In der Silvesternacht sollen sie einen 15-Jährigen so massiv geschlagen und getreten haben, dass er Tage später im Krankenhaus starb. Nach der tödlichen Attacke in Bremen müssen sich drei Angeklagte vor Gericht verantworten - einer ist erst 16 Jahre alt.