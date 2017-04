Stuttgart Zwölf Polizisten in zehn Jahren im Dienst gestorben

In den vergangenen zehn Jahren sind nach Angaben des Innenministeriums im Südwesten zwölf Polizeibeamte im Dienst getötet worden.

Diese Zahl umfasst tödliche Dienstunfälle, Unfälle auf dem Weg zur Arbeit und tödliche Attacken von Straftätern. Umgebracht wurden in diesem Zeitraum die Polizeibeamtin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007 in Heilbronn durch die Terrorzelle „Nationsozialistischer Untergrund“ und der Polizeibeamte Mario Keller. Keller arbeitete als Personenschützer bei der deutschen Botschaft in Kabul. Er wurde am 15. August 2007 bei einem Anschlag getötet. Den Täter hat man bislang noch nicht ermittelt.

Seit Anfang der 90er Jahre richtet das Innenministerium Baden-Württemberg zusammen mit der örtlich zuständigen Polizeidienststelle und den Polizeiseelsorgern eine Ökumenische Gedenkfeier für die Angehörigen und die Kollegen der gestorbenen Polizisten aus. Termin ist jeweils der Totensonntag im November.