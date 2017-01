vor 1 Stunde AFP Berlin Zwischen Ministerwechseln, Parteitag und Präsidentenwahl - Der Terminkalender der Sozialdemokraten

Acht Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl. Die SPD will mit Kanzlerkandidat Martin Schulz an der Spitze in den Kampf ziehen. Und dies ist nicht der einzige Personalwechsel bei den Sozialdemokraten. Ein Überblick über den Terminkalender.