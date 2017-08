vor 2 Stunden AFP Politik Zweifel an einem Erfolg von Trumps Afghanistan-Strategie

US-Präsident Donald Trump will die US-Militärpräsenz in Afghanistan deutlich verstärken. Bis zu 3900 zusätzliche US-Soldaten sollen an den Hindukusch geschickt werden. Was ihre Aufgaben sein werden und ob sie sich vorrangig an Kampfeinsätzen beteiligen sollen, ist noch unklar. Doch Analysten stellen einen Erfolg von Trumps Afghanistan-Strategie in Frage

Werden die zusätzlichen US-Kräfte eine deutliche Veränderung bringen? Vermutlich nicht. Ex-US-Präsident Barack Obama hatte die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan ab Dezember 2009 bis 2011 auf mehr als 100.000 erhöht. Dadurch wurde zwar die Gewalt am Hindukusch zurückgedrängt, langfristig konnte die Sicherheitslage aber nicht stabilisiert werden, als die Zahl der US-Soldaten danach wieder verringert wurde. Militärexperten bezweifeln, dass mit aktuell rund 13.000 Nato-Soldaten wirklich etwas zu erreichen ist. Derzeit haben die USA etwa 8400 Soldaten in Afghanistan stationiert, den Großteil davon im Rahmen der Nato-Ausbildungsmission. Selbst nach einer Aufstockung der US-Kräfte um rund 4000 ist die amerikanische Einsatzstärke also weit von dem einstigen Höchststand entfernt. Für den afghanischen Verteidigungsexperten Feda Mohammad wirken Trumps Ankündigungen daher eher wie ein „Notfallplan“ und weniger wie eine „langfristige Strategie“. Er urteilt: „Es handelt sich nur um provisorische Maßnahmen Trumps, um den Krieg und den Vormarsch der radikalislamischen Taliban in Schach zu halten“.



Wie werden die Taliban reagieren? Mit neuer Gewalt. Experten rechnen als Reaktion auf die Truppenaufstockung mit großen Anschlägen in Afghanistan. Damit würden die Taliban ihre Stärke unter Beweis stellen wollen. „Der Krieg intensiviert sich aktuell wieder, jeden Tag bedrohen die Taliban die Provinzen“, sagt Politikprofessor Ahmad Saeedi von der Universität Kabul. Die radikalen Islamisten haben seit dem Ende der Nato-Kampfmission im Jahr 2014 deutlich an Boden gewonnen. Anders als die kriegsmüden USA können die Taliban außerdem auf eine Vielzahl von Kämpfern zurückgreifen. 4000 weitere US-Soldaten würden die Extremisten unbeeindruckt lassen, meint der Professor vom Zentrum für Internationale Sicherheitsstudien der Universität Sydney, James Der Derian. „Die Taliban haben schon weitaus Schlimmeres überstanden.“



Wie geht Pakistan mit der US-Strategie um? Pakistan sieht Indien als seinen Erzfeind - US-Truppenaufstockung hin oder her. Und Islamabad befürchtet in Afghanistan ein Erstarken des indischen Einflusses. „Pakistan glaubt, die Taliban und andere Gruppierungen könnten dabei behilflich sein, sich Indien vom Leib zu halten“, sagt der Analyst Michael Kugelman vom Washingtoner Wilson Center. Und wenn die USA - wie Trump am Montag - Indien dazu einlädt, seine Stellung in Afghanistan auszubauen, schrillen in Pakistan alle Alarmglocken.