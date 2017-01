Bonn/Karlsruhe Zwei mutmaßliche IS-Terroristen in Bonn festgenommen  Kampfausbildung in Syrien

Zwei mutmaßliche IS-Terroristen in Bonn festgenommen – Kampfausbildung in Syrien

Den beiden deutsch-marokkanischen Brüdern wird laut Bundesanwaltschaft die Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen vorgeworfen.

Polizisten haben am Dienstag im Großraum Bonn zwei mutmaßliche Mitglieder des „Islamischen Staats“ (IS) und „Jabhat al-Nusra (JaN)“ festgenommen. Den beiden deutsch-marokkanischen Brüdern werde die Mitgliedschaft in ausländischen terroristischen Vereinigungen vorgeworfen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Der Ältere müsse sich zudem für gemeinschaftlich begangene Freiheitsberaubung und Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten.

Der ältere Bruder reiste den Angaben zufolge im Februar 2013 über Ägypten und die Türkei nach Syrien, wo er sich „Jabhat al-Nusra“ anschloss. Dort habe er ein vierwöchiges Kampftraining sowie eine Schieß- und Waffenausbildung durchlaufen, für die er ein Sturmgewehr erhalten habe. Außerdem soll er sich mit Granatwerfern vertraut gemacht haben. Im April 2013 soll er bei der Gefangennahme eines mutmaßlichen Spions mitgemacht haben.

Laut Bundesanwaltschaft wechselte der 25-Jährige im Mai 2013 zum IS. Das Sturmgewehr habe er mitgenommen und sich nach einem weiteren Schießtraining an Kampfeinsätzen und Wachdiensten beteiligt.

Bereits während seiner Zeit bei der JaN-Vereinigung soll er seinen 24-Jährigen Bruder über eine mögliche Reiseroute beraten haben, so dass der Jüngere im Juli 2013 ebenfalls nach Syrien gereist sei. Anders als zunächst geplant, schloss dieser sich jedoch nicht der JaN-Vereinigung, sondern gleich dem IS an. Er habe auch eine militärische Grundausbildung durchlaufen und sich bis zumindest Ende 2013 an Kampfeinsätzen beteiligt. Die beiden Beschuldigten wurden am Dienstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt.