vor 6 Stunden AFP / dpa Helsinki Zwei Tote bei Messerattacke in Turku - Polizei fasst Verdächtigen

Gewalt in der Innenstadt von Turku: Zwei Menschen sterben, ein mutmaßlicher Angreifer wird von der Polizei angeschossen und festgenommen. Das Motiv liegt im Dunkeln. Gab es noch weitere Angreifer?