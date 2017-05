Dallas Zum 100. Geburtstag von John F. Kennedy: Wer erschoss JFK wirklich?

Vor 100 Jahren wurde der US-Präsident John F. Kennedy geboren. Noch heute ranken sich viele Mythen um den 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten – vor allem um seine Ermordung.

Tatort Dallas, 22. November 1963

Die Mafia erschoss Kennedy

Der Vize-Präsident Johnson soll hinter dem Attentat stecken

Die CIA wollte Kennedy tot sehen

Die Sowjetunion

Aliens haben Kennedy erschossen

Wer erschoss Kennedy wirklich?

Das Ende des Präsidenten

43 Jahre. So alt war John Fitzgerald Kennedy am 20. Januar 1961, als er auf den Stufen des Kapitols den Amtseid ablegte und zum 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wurde.Er war damit nicht der jüngste Präsident in der Geschichte der USA, diesen Titel hält Theodor Roosevelt mit 42 Jahren. Aber Kennedy, von den meisten "Jack" genannt, war sicher einer der schillerndsten Präsidenten, die das Land je gesehen hat - und wohl auch einer tragischsten, was vor allem an dem schicksalhaften 22. November 1963 liegt.Drei Jahre nach dem Eid am Fuße des Kapitols, Kennedy ist 46 Jahre alt, beenden zwei Schüsse das Leben des Präsidenten und versetzen die Nation und auch die Welt in Schock. Und schaffen einen Mythos, der bis heute anhält - und noch immer viele Fragen aufwirft.War Lee Harvey Oswald, ein 24-jähriger Angestellter in einem Schulbuchlager, wirklich der Täter, oder war Kennedy das Opfer einer großen Verschwörung? Bis heute gibt es Theorien, die davon ausgehen. Wir gehen für Sie auf Spurensuche und zeigen Ihnen die gängigsten und auch absurdesten Theorien zur Ermordung Kennedys und versuchen zu klären, was wirklich dran ist.Das Kennedy-Memorial am Dealey Plaza in DallasDer 22. November 1963 war ein warmer und sonniger Tag. Der Himmel blau, kaum Wolken waren über dem texanischen Himmel zu sehen. Perfektes Wetter für die unzählige Menschen, die seit den frühen Morgenstunden auf den Straßen unterwegs sind. Dallas ist in Aufruhr, schließlich hat sich der Präsident persönlich angekündigt.Während dieser auf dem Weg nach Dallas ist, betritt um 7.55 Uhr der 24-jährige Lee Harvey Oswald seinen Arbeitsplatz, das Schulbuchlager des Staates Texas an der Elm-Street. Genau die Straße, an der die Kolone des Präsidenten gegen die Mittagszeit vorbeifahren soll.Der schmächtige Mann hat ein längliches, braunes Paket unter dem Arm. Gardinenstangen, wie er einem Arbeitskollegen erklärt. Keiner denkt sich was dabei, alle haben den Besuch des Präsidenten im Kopf. Und so gerät das Paket, indem keine Gardinenstangen, sondern ein Gewehr der Marke Mannlicher-Carcano befindet, schnell in Vergessenheit bei den Kollegen. Das Gewehr hatte Oswald acht Monate zuvor für knapp 13 Dollar in einem Versandhauskatalog bestellt.Jetzt sollte es Geschichte schreiben. Drei Schüsse soll Oswald abgegeben haben, zwei treffen, einer ist tödlich.Schon kurz nach der Tat kamen jedoch Zweifel auf, ob Oswald wirklich der Todeschütze gewesen sein konnte. Das letzte Mal hatte er während seiner Zeit bei den Marines geschossen, damals mit "mittelmäßigem" Ergebnis, wie es in Akten aus dieser Zeit steht. Jetzt aber soll er mit einer Waffe die als "minderwertige militärische Waffe" galt, den Präsidenten erschossen haben? Genug Grund, an der Täterschaft zu zweifeln. Damit bleibt jedoch die Frage: Wenn es nicht Oswald war, wer erschoss dann Kennedy? Dazu gibt es mehrere Theorien.Häufig wird der Mafia die Schuld an der Ermordung gegeben. Grund dafür soll vor allem die strenge Verfolgung des organisierten Verbrechens durch Kennedys Bruder Robert gewesen sein. Zudem soll sich die Mafia vom US-Präsidenten hintergangen gefühlt haben. So hatte die bei einem missglückten Anschlagsversuch auf Fidel Castro durch die CIA ihre Finger im Spiel und ein wichtiger Gangsterboss des Syndikats, Sam Giancana, hatte während des Wahlkampfes über den Sänger Frank Sinatra große Summen an den späteren US-Präsidenten gespendet.Trotz dieser "Zuwendung" intensivierte Justizminister Robert Kennedy die Strafverfolgung gegen die „Cosa Nostra“.Für Verschwörungstheoretiker ein weiteres Indiz: Die Ermordung Oswalds durch den Nachclubbesitzer Jack Ruby. „Du hast meinen Präsidenten getötet, du Ratte“, rief er, bevor er vor laufenden Kameras Oswald erschoss. Ruby hatte nachweislich Kontakte zur organisierten Kriminalität. Für viele ist daher der klar, dass er im Auftrag der Mafia handelte, um Oswald daran zu hindern, durch seine Aussagen den Verdacht auf die „Cosa Nostra“ zu wenden.All das ist jedoch ziemlich spekulativ. Verschwörungstheoretiker berufen sich nun gerne auf eine Aussage eines Anwalts. Ein Klient aus Mafia-Kreisen soll zu ihm gesagt haben: „Carlos hat es vermasselt. Wir hätten nicht Giovanni (John F. Kennedy) umbringen sollen. Wir hätten Bobby (Robert Kennedy) umbringen sollen.“Die Aussage ist jedoch höchst umstritten. So soll diese in Tampa von dem Mafioso Santo Trafficante geäußert worden sein, der sich zum Zeit der angebliche Aussage jedoch gar nicht in Tampa befand. Auch waren laut verschiedener Untersuchungen die Verbindungen von Jack Ruby zur Unterwelt nie so tief, dass es ein solches Attentat gerechtfetigt hätte - zumal Ruby dafür zum Tode verurteilt wurde. Ein hoher Preis für Loyalität gegenüber dem Mafia.Ausgangspunkt hierfür ist eine Aussage, die Johnson angeblich gegenüber seiner Geliebten geäußert haben soll. „Ab Morgen ist dieser verdammte Kennedy kein Problem mehr. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen.“ Ein weiteres Indiz: Der spätere Präsident hat die Ermittlung des Warren-Reports, also der Ermittlungen, die den Mord an seinem Vorgänger aufklären sollten, massiv behindert - das war es dann allerdings auch schon mit den Beweisen gegen Johnson.Bis heute gibt es jedoch, bis auf diese beiden Punkte, keinen wirklichen Anhaltspunkt für eine Verstrickung von Johnson in der Kennedy-Ermordung.Diese Verschwörungstheorie geht auf einen der größten Fehlschläge der Kennedy-Administration zurück: Das Debakel in der Schweinbucht. Bei dieser militärischen Operation hätte der kubanische Diktator Fidel Castro gestürzt werden sollen – was jedoch scheiterte.Im Nachgang dieses Fiaskos sagte Kennedy, dass er von der CIA falsch beraten worden sei. Eine Falschaussage, belegen doch Unterlagen, dass der US-Präsident von Anfang an darauf hingewiesen wurde, wie riskant die Operation war - von eben der CIA.Trotzdem steckte das Verhältnis zwischen der Behörde und ihrem Oberbefehlshaber danach in einer tiefen Krise. Gerüchte machten innerhalb der Behörde die Runde, dass Kennedy vorhabe, sie aufzuspalten.War das Attentat also der Versuch der CIA, die Macht ihrer Behörde zu schützen? Auch das gilt als unwahrscheinlich. So verbesserte sich das Verhältnis zwischen dem Geheimdienst und dem Präsidenten über die Jahre wieder deutlich. Außerdem hätte Kennedy, sofern er wirklich vorgehabt hätte die Behörde zu zerschlagen, in den Jahren zwischen den Schweinbucht-Debakel und seiner Ermordung mehr als genug Zeit gehabt, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er tat es jedoch nicht. Ob daher der Groll der Behörde so lange reichte und einen Mord am mächtigsten Mann der Welt rechtfertigte, darf stark bezweifelt werden.Nach der Kuba-Krise fühlte sich die Sowjetunion gedemütigt – so zumindest die Meinung der Anhänger dieser Verschwörungstheorie. So soll damals nicht Lee Harvey Oswald aus der UDSSR zurückgekehrt sein, sondern ein Doppelgänger des KGB. Diese habe nur einen Auftrag gehabt: Kennedy zu eliminieren.Auch Jack Ruby, Oswalds Attentäter, soll demnach ein Sowjet-Agent gewesen sein. Beides ist jedoch nicht belegt und teils sogar widerlegt: So wurde bei eine Exhumierung von Oswalds diese Theorie ebenfalls geprüft. Eine zahnärztliche Untersuchung ergab, dass in Oswalds Grab wirklich der echte Lee Harvey Oswald lag und nicht ein Doppelgänger.Die absurdeste Theorie zum Schluss, die neben der Kennedy-Ermordung auch die Roswell-Verschwörung zusammenmischt. So soll Kennedy im Jahre 1963 vorgehabt haben, der Welt die Existenz von Aliens zu offenbaren. Diese seien das erste Mal 1947 in Roswell, Texas gelandet und würden die Erde regelmäßig besuchen. Diese krude Idee wurde vom amerikanischen Verschwörungstheoretiker Milton Cooper vertreten. So will er auf Aufnahmen des Attentats gesehen haben, wieder Chauffeur von Kennedy dem Präsidenten aus kurzer Entfernung in den Kopf schießt - seines Zeichens selber ein Alien auf Erdbesuch.Einer der Gründe, warum sich diese Theorie bis heute so hartnäckig hält, liegt im Ende von Copper: Dieser wurde 2001 von der Polizei erschossen. Wenn nicht um ihn zum schweigen zu bringen, warum dann, fragen Anhänger dieser Theorie. Vielleicht weil Cooper sich bei seiner Verhaftung mit einer Waffe wehrte und dabei aus Notwehr erschossen wurde.Experten sind sich ziemlich sicher: Es war Lee Harvey Oswald.Ein wichtiger Punkt für Verschwörungstheoretiker, warum Oswald nicht der Schütze sein könnte, war lange die Theorie der „magischen Kugel“. Zur Erklärung: Der zweite Schuss traf Kennedy im Rücken, trat aus seinem Hals aus und verletzte dann noch den Gouverneur John Connally. Die Kugel musste dabei „um die Ecke“ fliegen, um sowohl den Präsidenten als auch den Gouverneur zu verletzten. Physikalisch nur schwer vorstellbar, aber ballistisch absolut möglich.Die Erklärung für dieses Phänomen lieferte der Ballistiker Lucien Haag. Dieser stellte den Schuss von Oswald mit einem Gelatineblock nach und konnte so nachweisen, dass eine Kugel wie aus dem Gewehr, welches Oswald nutzte, ins Trudeln kommt und daher auch die seltsame Flugbahn einschlagen konnte. Kennedys Körper lenkte das Projektil ab, so dass es aus seinem Hals austrat und immer noch genug kinetische Energie hatte um Kennedys Vordermann, Gouverneur John Connally, schwer zu verletzten.Ein anderes, immer wieder angebrachtes, Argument gegen Oswald ist der „Head Snap“. Auf unzähligen Aufnahmen sieht man, wieder Kopf des Präsidenten nach hinten kippt als er getroffen wird, obwohl der Schuss eigentlich aus dieser Richtung kam. Schoss also jemand von Vorne und nicht, von Oswalds Position?Auch hier hat Haag eine Erklärung bereit. So soll der Kopf des Präsidenten wegen des Rückstoß an der Austrittswunde nach hinten geflogen sein. Dies bewies er indem er den Test ebenfalls durchführte. Die tödliche Kugel zersplitterte, als sie in den Schädel von Kennedy eintraf und schaffte zusätzliche kinetische Energie, die nach hinten wirkte und nicht nach vorne.Oswald wurde nie der Prozess gemacht, daher ist er offiziell nicht der Täter, sondern "nur" ein Verdächtiger. Die Indizien sprechen jedoch eine deutliche Sprache. Er gab wohl die drei Schüsse auf Kennedy ab, verletzte ihn schwer mit dem zweiten und tötete ihn endgültig mit dem dritten.Kennedy wurde nach dem Attentat in das Parkland-Krankenhaus gebracht. Vergebens, denn die Verletzungen waren zu schwerwiegend. Kennedy wurde um 12.58 Uhr für tot erklärt.Ironie der Geschichte: Ein paar Tage später wurde Oswald ebenfalls in dieses Krankenhaus gebracht - auch ihm konnten die Ärzte nicht mehr helfen.