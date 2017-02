Berlin Zitate zu Trump: Wir müssen uns warm anziehen

Außenminister Sigmar Gabriel ist das erste Mitglied der Bundesregierung, das die USA in der Ära von Donald Trump besucht. In den vergangenen Wochen haben Politiker der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD den US-Präsidenten mit teils sehr deutlichen Worten kritisiert. Es waren aber auch moderate und sogar anerkennende Töne zu hören. Eine Auswahl.

„Erstens glaube ich ganz fest daran, dass es uns allen am besten geht, wenn wir ein regelbasiertes auf gemeinsamen Werten beruhendes gemeinsames Agieren haben (...) Zweitens wird das transatlantische Verhältnis nicht weniger wichtig als es in der Vergangenheit war, und dafür werde ich arbeiten.“

(Bundeskanzlerin Angela Merkel am 21. Januar zur Antrittsrede Trumps)

„Das waren heute hoch nationalistische Töne. Es fehlen eigentlich nur noch so Begriffe wie das Parlament als „Quasselbude“ zu bezeichnen, oder von „Systemparteien“ zu reden. Dann sind sie in der politischen Rhetorik der Konservativen und Reaktionäre der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Der meint das wirklich ernst, und ich glaube, wir müssen uns warm anziehen.“

(Sigmar Gabriel, damals noch Wirtschaftsminister, am 20. Januar nach der Vereidigung Trumps als US-Präsident im ZDF)

„Dass ein US-Präsident Mauern hochziehen will, laut über Folter nachdenkt und Frauen, Religionsgemeinschaften, Minderheiten, Menschen mit Beeinträchtigungen, Künstler und Intellektuelle mit unverschämten und gefährlichen Äußerungen attackiert, das ist ein Tabubruch, der unerträglich ist.“

(SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am 29. Januar in seiner Antrittsrede)

„Er setzt mit Konsequenz und Geschwindigkeit seine Wahlversprechen Punkt für Punkt um. In Deutschland würden wir da erst mal einen Arbeitskreis einsetzen, dann eine Prüfgruppe und dann noch eine Umsetzungsgruppe.“

(CSU-Chef Horst Seehofer am 29. Januar in der „Bild am Sonntag“ zu Trump)

„Wenn man sich mal die Populisten, die Rechtspopulisten über die Grenzen hinweg anschaut, ob das die AfD in Deutschland ist, ob das diejenigen sind, die, wie ich finde, in verantwortungsloser Art und Weise die Debatte über den Brexit in Großbritannien ausgerufen haben und jetzt nicht wissen, wie sie mit dem Ergebnis umgehen sollen. Oder ob das die Hassprediger sind, wie Donald Trump im Augenblick in den USA. Was sie alle eint, diese unterschiedlichen Parteien und Personen: Sie spielen mit den Ängsten der Menschen, sie machen mit Angst Politik.“

(Der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier am 4. August 2016 auf einer SPD-Veranstaltung in Rostock zum Präsidentschaftskandidaten Trump)