vor 12 Stunden dpa Washington Zersplittert, fanatisch, gefährlich: Ein Blick auf Amerikas rechte Szene

Der Terror von Charlottesville wirft ein grelles Schlaglicht auf Amerikas rechte Szene. Von der Meinungsfreiheit geschützt, kann sie offen operieren. Und unter Trump hat sich das Klima geändert.