Es herrsche kein Chaos im Weißen Haus, wird Donald Trump nicht müde zu betonen. Ein Blick auf seine Personalentscheidungen zeigt aber ein anderes Bild. Sechs wichtige Mitarbeiter hat der amerikanische Präsident schon in den ersten Monaten seiner Amtszeit ausgetauscht. Eine Chronologie der Rausschmisse.

Donald Trump bleibt auch als Präsident seinem Motto aus ehemaligen Fernsehzeiten treu: Als Protagonist der Reality-TV-Sendung "Celebrity Apprentice" gewöhnte er sich an, ausscheidende "Co-Stars" mit den Worten "You're fired" in die Wüste zu schicken. Auch als mittlerweile mächtigster Mann der Welt scheint sich der 71-Jährige von diesem Slogan nicht so schnell verabschieden zu wollen. Und so hagelt es in den ersten Monaten seiner Amtszeit Entlassungen und mehr oder minder freiwillige Rücktritte. Hier die wichtigsten im Überblick:





Sally Yates – Das erste Opfer

Kommissarische Justizministerin30. Januar 2017 (10 Tage im Amt)Dana Boente (kommissarisch), später: Jeff Sessions

Eigentlich von Trumps Vorgänger Barack Obama ins Kabinett berufen, erklärt sich Sally Yates bereit, den Posten der kommissarischen Justizministerin zu übernehmen, bis der Senat einen neuen Amtsinhaber offiziell bestätigt. Eine Woche später startet Donald Trump den Versuch seinen kontroversen „Travel Ban“ per Dekret durchzusetzen. Yates bezieht Stellung gegen das Gesetzvorhaben, das Bürgern bestimmter muslimischer Länder die Einreise in die USA verweigern soll. Daraufhin wird die 56-Jährige nach nur zehn Tagen im Amt über ihre Entlassung informiert. Die Trump-Regierung bezeichnet Yates‘ öffentliche Opposition als Verrat.

Michael Flynn – Dubioser Draht nach Russland

Nationaler Sicherheitsberater13. Februar 2017 (23 Tage im Amt)Keith Kellog

Genau wie Sally Yates war auch der frühere General Michael Flynn schon unter Präsident Obama im Amt. Allerdings wird er von der Obama-Administration schon nach zwei Jahren dazu gedrängt, seinen Posten als militärischer Berater vorzeitig aufzugeben. Obama rät Trump explizit davon ab, Flynn eine Stelle im Weißen Haus anzubieten. Nichtsdestotrotz macht er den General zum Nationalen Sicherheitsberater. Als sich herausstellt, dass Flynn noch vor Trumps Amtsantritt fragwürdige Telefonate mit dem russischen Botschafter geführt hatte, in denen es um gegen Russland verhängte Sanktionen ging, tritt der Berater auf Aufforderung Trumps zurück. Trotzdem kritisiert der Präsident die öffentliche Kritik an Flynn als eine Medienkampagne.



James Comey – Der Chef-Ermittler muss den Hut nehmen

Sean Spicer – Comedian wider Willen



Reince Priebus – Wieder ein Rekord-Rausschmiss



Anthony Scaramucci - Er kam, küsste und wurde gegangen

FBI-Direktor9. Mai 2017 (3,5 Jahre im Amt)Christopher WrayDer von Obama ernannte Direktor der Bundespolizei FBI wird völlig überraschend Anfang Mai von Trump gefeuert. Der Präsident liefert dafür verschiedene Begründungen. Eine ist "dieses Russland-Ding", also die von Comey geführte Untersuchung der dubiosen Russland-Kontakte von Trumps Wahlkampfteam. Nach Comeys Rauswurf steigt der Druck auf Trump aber weiter. Das Justizministerium setzt sogar einen Sonderermittler auf die Russland-Affäre an. Zudem sagt Comey im Senat aus, er sei von Trump wegen der Ermittlungen gegen das Wahlkampfteam bedrängt worden. Das nährt den Verdacht der Justizbehinderung. Kurios: Comey wird nicht von Trump über seine Entlassung informiert. Stattdessen hört er davon im Fernsehen.Pressesprecher und Kommunikationsdirektor21. Juli (6 Monate im Amt)Zunächst Anthony ScaramucciDer Pressesprecher tritt Ende Juli zurück, nachdem Anthony Scaramucci zum Kommunikationschef - und damit zu seinem neuen Vorgesetzten - ernannt wird. Zusammen mit dem damaligen Stabschef Reince Priebus hat sich Spicer laut Medienberichten der Einsetzung Scaramuccis widersetzt. Der Abgang seines Sprechers wird von Trump zweifellos goutiert. Der Präsident war wohl schon länger unzufrieden mit Spicer: Spicer gab eine unglückliche Figur ab, wurde wegen seiner teils kuriosen Auftritte vor der Presse immer wieder von Comedy-Shows durch den Kakao gezogen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Spicer-Parodie der bekannten Schauspielerin Melissa McCarthy.Stabschef28. Juli (6 Monate im Amt)John F. KellyNur eine Woche nach Sean Spicer wirft auch der Stabschef hin. Vorangegangen ist eine - offenbar zumindest teilweise mit Trumps Segen - geführte Kampagne des neuen Kommunikationschefs gegen Priebus. Anthony Scaramucci bezichtigt den Stabschef, hinter der Weitergabe von Insider-Informationen an die Medien zu stecken. In einem Telefonat mit einem Reporter beschimpft er Priebus sogar als "verdammt paranoiden Schizophrenen". Priebus' Abgang dürfte aber vor allem darauf zurückzuführen sein, dass Trump ihn nicht für durchsetzungsfähig genug hält, das Weiße Haus und die Kooperation mit dem Kongress zu managen. Priebus‘ sechs Monate im Weißen Haus sind die kürzeste Zeit, die ein amerikanischer Stabschef jemals im Amt verbracht hat.Kommunikationsdirektor30. Juli (10 Tage im Amt)noch ungeklärtMit nur zehn Tagen hält der Kommunikationsdirektor den Rekord - so kurz war bislang kein anderer hochrangiger Regierungsmitarbeiter Trumps im Amt. Mit seinem Mobbing gegen Priebus hat Scaramucci zwar offenkundig im Sinne des Präsidenten gehandelt. Doch hat er den Bogen überspannt. So überzog er in einem Telefonat mit dem Reporter auch Trumps Chefstrategen Steve Bannon mit Unflätigkeiten. Scaramucci hilft es nicht, dass er beteuert, die Äußerungen seien nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Seine Entlassung wurde offenbar vom neuen Stabschef John Kelly veranlasst. Laut dem US-Sender CNN ist der Ex-General der Ansicht, Scaramucci mangele es an Disziplin für den Job. Scaramuccis absurdester Auftritt: Als er sich nach seiner ersten Pressekonferenz im Weißen Haus per Kusshand von den versammelten Reportern verabschiedet.