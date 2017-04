Peking Xi telefoniert mit Trump: Probleme mit Nordkorea friedlich lösen

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu einem friedlichen Vorgehen im Umgang mit Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm aufgerufen.

Nach Angaben staatlicher Medien betonte der Präsident am Mittwoch, dass China darauf bestehe, dass eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel geschaffen werde, um Frieden und Stabilität zu wahren. Zugleich rufe China zu „friedlichen Mitteln“ auf, um das Problem zu lösen. Er wolle sich mit den USA in dieser Frage weiter austauschen.

Nach dem US-Militärschlag gegen einen Stützpunkt in Syrien sagte Xi Jinping, ein Chemiewaffeneinsatz sei „nicht akzeptabel“. Die Probleme in Syrien müssten aber auch auf politischem Wege gelöst werden. Es sei wichtig, dass der UN-Sicherheitsrat sich einig sei. Positiv äußerte sich Chinas Präsident in dem Telefonat mit Trump über ihr Gipfeltreffen vergangene Woche in Mar-a-Lago in Florida, das „wichtige Errungenschaften“ gebracht habe.

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un testet Raketen, greift nach der Atombombe. Bisher haben Verhandlungen keine Lösung gebracht. Russland und China plädieren für weitere Gespräche. Doch bei Trump scheint eine militärische Strafaktion nicht ausgeschlossen.

Xi Jingping sagte, das gegenseitige Verständnis sei verbessert worden. Trump habe das Treffen „erfolgreich“ genannt, zitierte der Staatsrundfunk.