vor 3 Stunden dpa Politik Wo weltweit Mauern Menschen trennen

Sie halten verfeindete Gruppen auseinander, sollen vor Terrorismus schützen oder illegale Einwanderer abschrecken. So wie US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko eine massive Mauer hochziehen will, sind heute schon weltweit Millionen Menschen auf diese Weise getrennt. Eine Auswahl.

