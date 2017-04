Paris Wir sind hier zuhause: Marine Le Pen profitiert von Frust und Angst

Der Zuspruch für die Front National ist in Frankreich so stark wie noch nie vor einer Präsidentschaftswahl. Warum kann Marine Le Pen mit ihren nationalistischen Tönen punkten? Eine Reise durch ein aufgewühltes Land.

Ein Schrei donnert von den Rängen. Eine Gruppe Männer stimmt den Schlachtruf an, und Hunderte fallen ein, blau-weiß-rote Fahnen schwingend: „On est chez nous“, „Wir sind hier zuhause“. Eine Parole, die für Zorn auf das Fremde steht, auf Einwanderung und Konkurrenz aus dem Ausland, für das Gefühl von Bevormundung aus Brüssel und Berlin. Es ist der Frust, der Marine Le Pen stark macht.

Der Höhenflug der Front-National-Chefin lässt die französische Präsidentschaftswahl im April und Mai auch zu einer Abstimmung über Europa werden. Zum ersten Mal ist ein Sieg der Rechtspopulistin keine abseitige Vorstellung, die einfach beiseite geschoben werden kann. Was ist los, dass Rufe nach Abschottung so ein starkes Echo finden? Eine Reise durch Frankreich zeigt eine Mischung aus Ängsten, Enttäuschung über die etablierte Politik und Wirtschaftsproblemen.

Lille: „Wir haben keine Kaufkraft mehr“

Le Pen (48) steht auf der Bühne und winkt lächelnd ins Publikum. Der Auftritt in einer Konzerthalle in der nordfranzösischen Stadt Lille ist ein Heimspiel, ihre Front National (FN) ist in der verarmten Industrieregion im Norden fest verankert. Für William verkörpert sie die Hoffnung auf Erneuerung. „Wir wissen nicht mehr, wo es hingeht. Wir haben keine Kaufkraft mehr, wir haben nichts mehr“, sagt der 57-Jährige, ein „Marine Présidente“-Pin an der schwarzen Jeansjacke.

Er erzählt seine eigene Geschichte: Sohn eines Sozialisten, als Berufskraftfahrer durch Europa getourt, jetzt Frührentner. Er klagt über Konkurrenz aus den EU-Staaten im Osten: „Die haben mit dem Gehalt eines französischen Fahrers zwei Fahrer bezahlt“, erzählt er. „Das tötet den Transportsektor bei uns. Ich bin lieber mit einem sehr kleinen Einkommen in Rente gegangen, als weiter zu kämpfen und zu sehen, wie die anderen herkommen und uns unsere Jobs wegnehmen.“

Le Pen, so ist William überzeugt, wolle den Franzosen „egal welcher Herkunft“ Arbeit verschaffen. „Statt Leute arbeiten zu lassen, die man aus anderen Ländern holt und unterbezahlt.“ Er ergänzt: „Wenn das funktioniert, ist es gut. Wenn nicht, wissen wir nicht mehr weiter.“

Gwendal, 19 Jahre, bugsierte einen Bauchladen mit FN-Werbeartikeln durch die Menge. Er studiert an der Pariser Universität Sciences-Po Russisch und Spanisch. Seit drei Jahren unterstützt er die Front-National-Chefin. „Ich bin jung, und ich sehe die Arbeitslosenquote“, sagt Gwendal. Sie liegt nach Eurostat bei 10 Prozent, also sehr viel höher als in Deutschland. Dass seit 2007 weder der konservative Staatschef Nicolas Sarkozy noch sein sozialistischer Nachfolger François Hollande das Problem in den Griff bekamen, wird oft als Argument gegen die traditionellen Parteien genannt.

Frankreich habe wirtschaftlich keine Souveränität mehr, meint Gwendal. „Wir sind ein bisschen Frau Merkel und all den EU-Kommissaren unterworfen. Das ist eine Katastrophe.“ Die politische Klasse brauche Erneuerung. Er habe bei der FN noch niemanden getroffen, der rassistisch sei, versichert er. Die Le-Pen-Strategie, offenen Rassismus zurückzudrängen und der Partei ein gemäßigteres Auftreten zu verordnen, hat ihr neue Wähler verschafft.

Die Leute hätten heute weniger Hemmungen, sich als FN-Wähler zu bekennen, sagt Valérie Igounet. Die Historikerin beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit der Rechtsaußen-Partei. Nun hat sie Frankreich zwei Jahre lang den Puls gefühlt: Regelmäßig besuchte sie mit einem Fotografen drei Kommunen, die seit 2014 von Front-National-Bürgermeistern regiert werden. „Wir haben gespürt, dass dort im Hinblick auf die Front National etwas passiert.“

Ihr Foto-Reportage-Buch über die „nationale Illusion“ gibt einen Einblick in die Seelenlage der FN-Wähler. Was sie am meisten bestürzt habe, sei die Banalisierung der Partei, sagt Igounet. Und die Wähler stellten sich hinter die Ideen der Front National: Sei es die Fremdenfeindlichkeit oder der Nationalismus. Häufig genannte Themen seien wirtschaftliches Leid und eine gespürte Bedrohung der französischen Identität. „Ihre Wahlentscheidung drückt ein Gefühl des Verrats und der Enttäuschung aus“, heißt es im Buch.

Beaucaire: „Wir haben nur Probleme“

Beaucaire im Süden, 16 000 Einwohner. Der Ort liegt zwischen den bei Touristen beliebten Städten Avignon, Nîmes und Arles. Der Bahnhof, an dem nur wenige Regionalzüge halten, ist verwahrlost und voller Graffiti. Viele der malerischen Häuser im Stadtkern sind vernachlässigt, Geschäfte stehen leer. Die Armutsrate ist mit rund 28 Prozent (2013) fast doppelt so hoch wie im Landesschnitt.

Bei der Regionalwahl Ende 2015 stimmten hier im ersten Wahlgang fast 60 Prozent für Le Pens Partei – allerdings ging nur jeder Zweite zur Wahl. Vor drei Jahren eroberte ein junger FN-Politiker das Rathaus. Seitdem hat Julien Sanchez die Kommunalpolizei von 13 auf 23 Mitarbeiter aufgestockt und eine Straße „rue du Brexit“ getauft – also Straße des britischen EU-Austritts.

Wer auf dem Markt von Beaucaire mit Menschen spricht, spürt jede Menge Frust auf die französische Politik. „Wir haben nur Probleme“, meint Gwen, eine 30-Jährige aus Nîmes mit Babybauch. „In unserem Land gilt: Je mehr man arbeitet, desto mehr zahlt man. Je weniger man arbeitet, desto mehr bekommt man.“ Sie hat noch nie für Le Pen gestimmt. Diesmal eine Option? „Ich weiß nicht.“

Drei ältere Frauen stehen zusammen: „Das ist nicht mehr Beaucaire“, schimpft eine von ihnen. „Ich wohne im Zentrum. Selbst nachmittags muss man sich jetzt einschließen.“ Die Stimmung im Ort habe sich verändert, meint Rose-Marie Cardona von der linken Oppositionsgruppe Réagir pour Beaucaire. „Die Leute trauen sich zu sagen, dass sie Rassisten sind.“ Ihr Mitstreiter Luc Perrin erzählt, dass der FN-Bürgermeister auf relativ softe Weise die klassischen FN-Themen besetze. „Die Botschaft ist: "Wir schützen euch vor dem Zerfall der Gesellschaft. Unserer Gesellschaft."“

Im Büro des Stadtchefs steht das obligatorische Porträt des aktuellen Präsidenten François Hollande (62) auf dem Boden. Der Sozialist hatte die Wahl vor fünf Jahren gewonnen. Auf Julien Sanchez' Schreibtisch stapeln sich Akten. „Ich will zeigen, dass die Verwaltung durch die FN gut läuft“, sagt der schlanke 33-Jährige im eleganten Anzug.

Sanchez lobt sich für eine leichte Senkung der Gemeindesteuern und eine sparsame Verwaltung. Er ist oft in Beaucaire unterwegs, auf dem Markt wird viel Positives über ihn gesagt. Webseite und Facebook-Auftritt der Stadt sind eine gut geölte Werbemaschinerie. Für die FN, die bisher kaum in Machtpositionen gelangte, geht es in ihren Rathäusern darum, einen guten Eindruck zu hinterlassen.

„Ich habe kein Problem mit Eingewanderten“, betont der FN-Politiker. „Ich habe ein Problem mit den Eingewanderten, die nicht ehrlich sind, die Verbrechen und Straftaten begehen.“ Mit Blick auf die nationale Politik sagt er: Es gebe Viertel in Frankreich, in denen „eine bestimmte Religion“ ihre Gesetze diktiere.

Die Einwanderung ist eines der Hauptthemen der FN. Marine Le Pen will sie zurückfahren. Die Zuwanderung ist in den vergangenen Jahren zwar gestiegen – einen Zustrom wie Deutschland in der Flüchtlingskrise erlebte das Land aber längst nicht. Das Thema wird meist mit dem Fokus auf eine stärkere Präsenz des Islam kritisiert, die seit Jahren zu Debatten über die französische Identität führt. Die islamistische Terrorserie hat die Brisanz nochmals erhöht.

Bellac: Furcht vor dem Euro-Austritt

Sanft geschwungene Hügel, grüne Weiden mit Schafen, die mittelalterliche Kirche Notre-Dame: Bellac und Umgebung sind auf den ersten Blick eine Postkartenidylle. Doch der Eindruck trügt. In dem Ort in der Nähe der Porzellanmetropole Limoges haben viele Geschäfte für immer die Rollläden heruntergelassen. In der Gegend haben zahlreiche Briten günstig Häuser gekauft. Doch der Brexit, also der Abschied Großbritanniens von der EU, bringt Unruhe und Unsicherheit. Der Zustrom von den Insel ebbt ab, berichten Bewohner.

Im Westen Frankreichs ist traditionell eher die Linke stark, aber auch das ändert sich. In Bellac mit gut 4000 Menschen und in vielen anderen Orten ist die Front National auf dem Vormarsch. Bei den Regionalwahlen kam die Partei in Bellac auf ein Viertel der Stimmen.

Nathalie Gal, Chefin einer alteingesessenen Gerberei, findet sich nicht mit diesem Trend ab. Die 43-Jährige bezieht offen Stellung gegen Marine Le Pen. Sie gab der Präsidentschaftskandidatin schon in einer Debatten-Sendung des TV-Senders France 2 Kontra. „Das Schlimmste an ihrem Programm ist der Austritt aus dem Euro und aus der EU“, bilanziert Gal. Le Pen fordert die Rückkehr zur nationalen Währung Franc und will die Franzosen über den EU-Austritt abstimmen lassen.

Die „Tannerie Gal“ liegt am Fluss Vincou. In einem dunklen Raum lagern Kuhhäute, die später zu großen Lederstücken verarbeitet werden. „Für die Häute ist Deutschland einer unserer Lieferanten“, erzählt die blonde, resolut wirkende Firmenchefin. „In deutschen Schlachthöfen gibt es ein Know-how, das in Frankreich verloren ist.“ Der Familienbetrieb mit 17 Beschäftigten ist spezialisiert auf starkes Leder in Spitzenqualität, das in Sattlereien und in der Luxusindustrie verwendet wird.

Gal hat nachgerechnet, was sie der von Le Pen gewollte Euro-Austritt und die Einführung eines Neuen Franc in Frankreich kosten würde. „Für mich steigen die Einkaufspreise um bis zu 20 Prozent. Meine Kunden könnten dem nicht folgen.“ Die „Patronne“, wie sie im Betrieb genannt wird, schreckt nicht vor deutlichen Worten zurück, die man in Frankreichs Wirtschaft selten hört. „Wenn die extreme Rechte an die Macht kommt, höre ich auf und gehe weg. Ich kann nicht überleben.“

Gal fordert von den Präsidentschaftskandidaten nur eins: Berechenbarkeit. Der neue Herr des Élyséepalastes in Paris sollte nicht zuviel ändern. „Das Wachstum zieht an, die Beschäftigung auch“, sagt sie unter Verweis auf jüngste Zahlen, die einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit zeigen. „Ich brauche nur Konkretes. Es ist nicht nötig, alles auf den Kopf zu stellen.“

Fort-Louis: Wahl aus Unzufriedenheit

Ein kleines Dorf im Elsass, keine zwei Kilometer von der deutschen Grenze. Gérard Janus, der Bürgermeister von Fort-Louis, klickt auf seinem Laptop durch die Fotos von Marine Le Pens Besuch vor der Präsidentschaftswahl 2012: Er und die Vorsitzende der Front National vor einem Heer an Fernsehkameras. Polizisten, die sich ein Autogramm bei der Politikerin holen. Janus erinnert sich gern an den Tag: „Die Jungen wollten alle ein Foto mit Marine.“

Der 63-Jährige ist kein FN-Mitglied, doch er hat Marine Le Pen als „Pate“ unterstützt. Jeder Präsidentschaftskandidat braucht 500 Unterschriften von Volksvertretern, um antreten zu dürfen. „Ich habe es aus Sympathie gemacht“, sagt er. „Eins ist sicher, wenn wir die Front National und Marine in Frankreich nicht hätten, ich denke, dann hätten wir noch viel mehr Probleme.“ Sie seien vielleicht die einzigen, die etwas Ordnung schaffen würden. Seine Frau sei jedoch nicht einverstanden, dass er Le Pen seine Unterschrift gebe.

Politisch auf einer Linie mit dem Bürgermeister liegt der Künstler des Dorfes. Im Atelier von Michel Charvet dudelt deutscher Schlager, unterm Tisch liegt ein etwas betagter Schäferhund. Die Ölbilder des 65-Jährigen erinnern oft an Kirchengemälde mit einer erotischen Note und einem Tick Ironie. Bei der Präsidentschaftswahl werde er für Le Pen stimmen, sagt Charvet. „Klar. Front National.“ Vor fünf Jahren habe er Hollande gewählt. „Wie ein Depp“, sagt er. „Weil er versprochen hat, das Rentenalter wieder auf 60 Jahre zu senken.“

Front National zu wählen, sei eine „Wahl aus Unzufriedenheit“. Charvet kann sich über einiges aufregen. Weder das Sozial- noch das Gesundheitssystem funktionierten. Über die Arbeitslosenquote werde gelogen. Migranten – ob aus Nordafrika oder Osteuropa – einst zum arbeiten gekommen, lägen nun dem Staat auf der Tasche.

„Wenn Sie alles versucht haben und nichts funktioniert (...), dann muss man etwas ausprobieren.“ Ob Le Pen die Dinge ändern werde? „Man weiß es nicht.“ Sie sei ja noch nie gewählt worden, und auch dieses Mal werde sie nicht Präsidentin werden. „Das ist sicher.“

Janus erzählt, dass er einmal im Jahr mit einem deutschen Freund von der einen Rheinseite auf die andere schwimme. Er könne niemals – wie die FN – sagen, „wir verlassen Europa“. In Europa gebe es aber viel zu überarbeiten. Beim Thema Sicherheit liegen er und sein Künstlerfreund auf einer Linie mit Le Pen. Man müsse genau gucken, wen man ins Land lasse, sagt er.

Ob er in Fort-Louis mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen habe? Fremde die Sicherheit bedrohten? Nein, in seinem Dorf sei alles „propre“, berichtet Janus. Die Straßen gemacht, das Rathaus renoviert, ein neuer Festsaal gebaut. Kurz: 400 Kühe, 320 Einwohner, wenig Probleme.