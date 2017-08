Konstanz Wir müssen draußen bleiben

Die meisten evangelischen Kirchen sind am Werktag verschlossen. Dafür gibt es kaum gute Gründe.

Eine Erfahrung, die jeder schon einmal gemacht hat: Sie sind in einer fremden Stadt unterwegs und sehen sich die Sehenswürdigkeiten an. Bald stehen Sie vor der mächtigen Kirche in der Stadtmitte, deren gotischer Altar im Reiseführer gerühmt wird. Sie drücken die Klinke nach unten, um das Schmuckstück zu sehen. Doch ist das Portal verschlossen, ebenso die Türen an der Süd- und an der Nordseite. Sie bleiben draußen und rätseln. Zu 95 Prozent dürfte es ein evangelisches Gotteshaus sein, vor dem Sie stehen.

Das ist umso merkwürdiger, als die Lutheraner zurzeit ein Jubiläum feiern. Vor 500 Jahren machte Martin Luther seine 95 Thesen öffentlich. Wahrscheinlich schlug er den bedruckten Papierbogen an eine Tür (!), – wissend, dass viele Menschen durch diese Tür die Wittenberger Kirche betreten. Zu Luthers Zeit waren Gotteshäuser offen. Das galt nicht nur für die vielen Gebetszeiten mit Messen und Andachten. Auch nach Abschluss der Liturgie waren sie als öffentlicher und damit offener Raum ausgelegt. Sie dienten dem Gebet, dem Ausruhen, dem Gedenken. Und sie waren Orte der sozialen Begegnung. Ob alle Gedanken, die in einem tausendjährigen Dom gedacht wurden, nur um den lieben Gott kreisen, weiß niemand. Keiner muss das wissen. Dennoch gehören sie an diesen Ort. Hier war Austausch, Ruhepunkt, Einkehr. Nichts müssen, nichts sollen, kein Kaufzwang, kein Sprechzwang.

Deshalb erstaunt es, dass protestantische Kirchen auf den Sonntag fixiert sind. Die Schließ-Kultur sagt viel über die Gläubigen aus oder über das Bild, das sich manche kirchliche Verwaltung von den Schäflein macht: Die Kirche wird als gute Stube verstanden, die am Werktag abgeschlossen wird, damit nichts passieren kann. Ausnahmen sind kulturelle Veranstaltungen oder Kabarett – das geht immer. Vergessen werden jene schlichten Seelen, die sich auf vier Quadratmeter Ruhe freuen, ihre Tasche ablegen und am Ende eine Kerze anzünden. Das ist allereinfachste Spiritualität. Sie bringt mehr als manches Maßnahmenbündel, das Werbeagenturen den Kirchen für einen Haufen Geld verkaufen.

Nun haben die evangelische Pfarrämter mindestens einen guten Grund für die strenge Handhabung. Sie berichten von Vandalismus, von Verschmutzungen und den wertvollen Gegenständen, die sich in Kirchen über die Jahrhunderte gesammelt haben. Diese seien notorisch gefährdet und am besten geschützt, wenn der Raum nicht betreten wird. Überzeugen kann solche Tresor-Philosophie freilich nicht. Was nutzt die schöne Marienfigur, die keiner anschaut? In einem verschlossenen Haus verhält es sich wie mit den vergrabenen Talenten, von denen im Matthäus-Evangelium die Rede ist: Das Geld wird in der Erde versteckt, um es zu erhalten. Doch ist es totes Kapital, Glanz ohne Kraft.

Kirchen sind kein Selbstzweck

Dass es anders geht, zeigen zahlreiche katholische Gotteshäuser. Vom Münster bis zur Dorfkapelle sind sie tagsüber in aller Regel geöffnet. Und das, obwohl hier meist mehr Kunstwerke aus der Zeit vor 1500 stehen. Im Grundsatz dient jeder kirchliche Raum den Besuchern und nicht dem kunsthistorischen Selbsterhalt. Kirche ist Aufenthaltsraum und nicht Museum, das sonntags gnädigerweise und stundenweise öffnet. Und wenn doch Schaden entsteht? Dann ist es eben passiert. Eine belebte und beschädigte Kirche ist besser als eine unversehrt verschlossene. "Macht hoch die Tür" muss nicht nur an Weihnachten gesungen werden.

2017 feiern die protestantischen Christen den Beginn einer neuen Zeit. In zahlreichen Veranstaltungen wird die frische Toleranz gelobt, die damals von der Reformation ausging. Von Öffnung ist die Rede, was theologisch alles schön und gut ist. Vielleicht wird diese Transparenz einmal konkret gemacht, so dass Portale und Pforten den Eintritt freigeben. Sie stünden dann so sperrangelweit offen wie jene Wittenberger Tür, an die Luther seine Thesen genagelt hat.

