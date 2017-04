12.04.2017 14:18 Exklusiv Türkei Wie entscheidet die Türkei? Alle Entwicklungen zum Verfassungsreferendum im Liveticker

Wie entscheiden die Wähler in der Türkei? Am Sontag steht das Verfassungsreferendum an, in dem die Türkei über ein Präsidialsystem abstimmt. Alle Entwicklungen lesen Sie im Liveticker.