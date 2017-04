Wie das Netz auf den US-Angriff in Syrien reagiert

Der amerikanische Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt kam überraschend. Auch in den sozialen Medien äußern sich Politiker zum Vorgehen von US-Präsident Trump

Tonight I ordered a targeted military strike...... pic.twitter.com/3nUzrdiGzX — President Trump (@POTUS) 7. April 2017

Giftgaseinsatz ist ein Kriegsverbrechen. Brauchen umso drängender diplomatische Lösung. Das ist die Stunde der Gespräche, nicht der Bomben. — Martin Schulz (@MartinSchulz) 7. April 2017

#Syrien: US-Militäreskalation nutzt nur IS und muss sofort gestoppt werden.BReg muss Aufklärung ChanScheichun+US-RUS-Verständigung fordern — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) 7. April 2017

Von zerstörten Flugplätzen können keine Giftgas-Bomber mehr aufsteigen. Frieden in Syrien trotzdem nur mit politischer Lösung. #Trump #Assad — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) 7. April 2017

US bombt als Weltpolizist ohne UN-Resolution, also ohne rechtliche Grundlage. BR findet das OK, ermuntert Trump damit zum Weitermachen. — Christian Ströbele (@MdB_Stroebele) 7. April 2017

I guess Trump wasn't "Putin's puppet" after all, he was just another deep state/Neo-Con puppet.



I'm officially OFF the Trump train. — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 7. April 2017

Es ging Schlag auf Schlag: Nachdem im Syrien-Konflikt der Einsatz von chemischen Kampfstoffen bestätigt wurde, reagierten die USA mit einem Militärschlag gegen die Armee des syrischen Präsidenten Assad. In der Nacht zum Freitag explodierten amerikanische Marschflugkörper auf einem syrischen Luftwaffenstützpunkt.In einer Erklärung am Freitagmorgen gab die Bundesregierung bekannt, dass sie die Verantwortung des Vorfalls allein dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad zuspricht. So schreibt Bundespressesprecher Steffen Seibert auf Twitter:Nach und nach äußern sich weitere Politiker in den sozialen Medien zum US-Angriff:Trumps Anhänger stehen indes nicht geschlossen hinter der Entscheidung des Präsidenten, in Syrien militärisch aktiv zu werden. "Trump war scheinbar nicht Putin Marionette, er war einfach eine weitere Marionette der Neokonservativen. Ich bin offiziell raus aus dem Trump-Zug", schreibt Youtuber Paul Joseph Watson auf Twitter. Watson zählte zu den bisher härtesten Trump-Verfechtern.