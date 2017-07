vor 4 Stunden Martin Ferber Politik Was die Steuerpläne von Union und SPD unterscheidet

Am Montag stellen Angela Merke und Horst Seehofer die Steuerpläne von CDU und CSU vor. Berlin-Korrespondent Martin Ferber kommentiert.

Auf den ersten Blick scheinen sich sowohl die Parteichefs von CDU/CSU und SPD, als auch ihre Finanzexperten abgesprochen zu haben. Trotz üppig sprudelnder Steuerquellen und Rekordeinnahmen des Bundes, der Länder und der Kommunen ist nach der Wahl nur eine eher bescheidene Steuerentlastung von 15 Milliarden Euro pro Jahr für die Steuerzahler drin.



So steht es im Wahlprogramm der SPD, das vor einer Woche auf dem Parteitag in Dortmund mit nur einer Enthaltung verabschiedet wurde. Und das werden auch Angela Merkel und Horst Seehofer bei ihrem gemeinsamen Auftritt am Montag in Berlin verkünden. Damit hat sich auf Seiten der Union Finanzminister Wolfgang Schäuble durchgesetzt, der deutlich weitergehende Forderungen des Wirtschaftsflügels aber auch von CSU-Finanzminister Markus Söder abgewehrt hat. Damit nicht genug an Gemeinsamkeiten: Union wie SPD wollen den Soli abschaffen, wenngleich in unterschiedlichem Tempo, beide wollen die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen entlasten und den Tarifverlauf so ändern, dass erst ab einem steuerpflichtigen Einkommen von 60.000 Euro für Alleinstehende und 120.000 Euro für Verheiratete der Spitzensteuersatz fällig wird, beide wollen vor allem die Familien fördern.



Das war es aber schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn es gibt entscheidende Unterschiede: Die Union fördert die Familien direkt, indem sie ihnen mehr Geld verspricht – der Kinderfreibetrag wird steigen, ebenso das Kindergeld, zudem soll ein Baukindergeld von 12.000 Euro pro Kind über zehn Jahre eingeführt werden. Die SPD setzt dagegen auf die indirekte Unterstützung – beitragsfreie Krippen- und Kitaplätze, Hortplätze an Grundschulen sowie erweitertes Kindergeld für Geringverdiener. Und während die Union viele entlasten, aber niemanden zusätzlich belasten will, holt sich die SPD die 15 Milliarden von den Gutverdienern zurück – der Spitzensteuersatz steigt auf 45 Prozent, ab 250.000 ist gar ein Steuersatz von 48 Prozent fällig. Damit sollen die Investitionen des Staates in die Infrastruktur, den Ausbau des schnellen Internets und in das Personal erhöht werden.



Es ist, wieder einmal, der alte Gegensatz: Stärkung des Einzelnen oder Stärkung des Staates? Mehr Netto vom Brutto für den Steuerzahler und damit die Freiheit, ihm zu überlassen, wofür er es ausgibt? Oder mehr Geld für den Staat, der die Prioritäten festlegt? Sage keiner, er hätte keine Wahl und es gäbe keine Alternativen. Sie treten wieder deutlich hervor.