Düsseldorf Was die SPD-Niederlage für die Wahl in Nordrhein-Westfalen bedeutet

Schulz-Zug lahm, Grüne schwach: Krafts Doppelmission wird schwieriger Jetzt hängt alles an Hannelore Kraft. Nach zwei Pleiten in zwei Ländern ist die Ministerpräsidentin bei der NRW-Wahl Hoffnungsträgerin für die gesamte SPD. Kann sie liefern?

"Schulz-Zug" hat nicht gezogen

Gescheitert im Saarland, gescheitert in Schleswig-Holstein - nach dem SPD-Debakel in zwei Bundesländern lastet jetzt ein Riesendruck auf Hannelore Kraft (SPD). Wenn die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin es am Sonntag bei der Landtagswahl im einwohnerstärksten Bundesland nicht schafft, das Ruder für die SPD herumzureißen, dürften die Zeichen auch für die Bundestagswahl im September auf Sturm stehen.Kein Wunder, dass die NRW-Spitzenkandidatin von einer solchen Sog-Wirkung nichts wissen will. „Beide Länder sind nicht mit Nordrhein-Westfalen vergleichbar und haben völlig andere Strukturen“, sagt sie am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Es gab in Schleswig-Holstein auch individuelle Fehler vor Ort, die die Kollegen jetzt selbst analysieren müssen.“Was genau sie damit meint, verrät sie nicht. Der Düsseldorfer Politikwissenschaftler Prof. Ulrich von Alemann hat weniger Hemmungen: „Torsten Albig war schon immer für einen Tritt ins Fettnäpfchen gut“, stellt er fest. Ob unglückliche Interviews über die Trennung von seiner Ehefrau oder andere „merkwürdige Äußerungen“ - etwa zu einer überflüssigen SPD-Kanzlerkandidatur - zu Albigs Absturz geführt hätten, sei noch nicht klar. Albig sei aber mit dem Auftreten von NRW-„Landesmutter“ Kraft nicht zu vergleichen.Für Siegesgewissheit in NRW sieht der Politologe dennoch überhaupt keinen Anlass. „In Nordrhein-Westfalen ist alles ganz offen. Umfragen sind fehleranfälliger geworden, weil die Leute sich später entscheiden und das alte Wahlgesetz vom Amtsbonus gilt nicht mehr“, stellt er fest.Zwar sei Daniel Günther in Schleswig-Holstein der erste CDU-Politiker, dem es nach Jürgen Rüttgers 2005 in NRW gelungen sei, seine Partei aus der Opposition heraus in Regierungsverantwortung zu bringen. Dies sei nach dem Siegeszug der Christdemokraten im Saarland und im Norden auch für CDU-Spitzenmann Armin Laschet aber keineswegs ausgeschlossen - zumal der „Schulz-Zug“ die SPD bei den bisherigen Wahlen nicht gezogen habe.Laschets CDU hat in jüngsten Umfragen und nach souverän gemeisterten TV-Auftritten klar zur SPD aufgeschlossen und liegt jetzt mit 32 Prozent Kopf an Kopf mit Krafts SPD. Dass die NRW-Wahl am Sonntag kein Selbstläufer für Rot-Grün wird, sieht Alemann nicht zuletzt in der Schwäche der Grünen begründet.Was haben die Grünen im Norden, was sie in NRW nicht haben? Darauf hat der Politikwissenschaftler mehrere Antworten: „In Schleswig Holstein sind die Grünen eine linksbürgerliche Partei der Mitte.“ In NRW stünden sie mit einem „links-ökologischen“ Kurs eher auf der äußeren Seite einer Grünen-Achse, auf deren entgegengesetztem Ende Baden-Württembergs beliebter Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu verorten sei.Während die Grünen sich anderswo für mehrere Bündnisse öffneten, machten sie in NRW mit ihrer Absage an CDU und FDP die Türen zu. Ein „desaströser Fehler“ sei zudem der kurzfristig anberaumte Auftritt der kompletten Führungsspitze der NRW-Grünen gewesen mit der Warnung, ihr Einzug in den Düsseldorfer Landtag sei nicht sicher. „Im Fußball kann das mal funktionieren, aber in der Politik ist Torschlusspanik nie gut - die Leute wollen erfolgreiche Parteien wählen.“Haben die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann (60) möglicherweise auch die Verjüngung verschlafen und mit der Schulministerin noch dazu auf ein äußerst umstrittenes Politikfeld gesetzt? Max Lucks, Sprecher der Grünen Jugend NRW sieht das nicht so. Ebenso wie in Schleswig-Holstein setzten die Grünen auf Erfahrung an der Spitze und viele junge Leute im Straßenwahlkampf, stellt der 20-Jährige fest.In den letzten Wahlkampftagen versucht Laschet Kraft als Taktiererin vorzuführen, die den Bürgern nicht klar sagt, was sie nach dem 14. Mai bekommen. Obwohl es derzeit für Rot-Rot-Grün rechnerisch nicht reicht, setzte er Kraft in Berlin erneut unter Druck: „Ich fordere Sie jetzt noch einmal auf, Rot-Rot-Grün ein für alle Mal auszuschließen.“