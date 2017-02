Poltik Was Katholiken und Protestanten trennt

Was Katholiken und Protestanten trennt

In vielem sind sich katholische und protestantische Christen einig. Aber es gibt auch wesentliche Unterschiede.

Spitzenvertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) reisen nach Rom, um dort am Montagmorgen Papst Franziskus zu treffen. Was trennt eigentlich die Katholische Kirche von den Protestanten 500 Jahre nach Luther und der Reformation?