vor 47 Minuten Michael Fischer, dpa Politik Warum der Bundestag heute über den Abzug der Bundeswehr aus Incirlik abstimmt

Die Abstimmung ist rechtlich nicht nötig. Politisch ist sie aber immens wichtig. Wenn der Bundestag am Mittwoch über die Truppenverlegung von Incirlik nach Al-Asrak abstimmt, schlägt die Stunde der Parlamentsarmee.