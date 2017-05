vor 2 Stunden Bernhard Junginger, Berlin Exklusiv Politik Wahlprogramm ohne zündende Idee: Warum die SPD nachlegen muss

In aller Eile hat die SPD-Spitze ein Wahlprogramm zusammengeschustert, das klingt, als sei es in den klimatisierten Büros von Markt- und Meinungsforschern entstanden. Der Vorrat an zündenden Ideen scheint verbraucht. Ein Kommentar von Bernhard Junginger.