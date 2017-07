vor 47 Minuten dpa Berlin Wahlprogramm fertig: Union einigt sich auf 25 Euro Kindergelderhöhung

Manche hatten es nach dem quälenden Flüchtlingsstreit zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer kaum noch erwartet. Doch jetzt ist das gemeinsame Wahlprogramm der Union fertig. Die Frage ist: Hält die Einigkeit bis zum Wahltermin 24. September?