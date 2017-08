vor 1 Stunde Peter Kneffel, SK Berlin Wahl-O-Mat steht wieder als Entscheidungshilfe für Wähler zur Verfügung

Der Wahl-O-Mat ist wieder da: Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) schaltete am Mittwoch das Programm für die Bundestagswahl am 24. September frei. Die Universität Konstanz geht mit "ParteieNavi" mit einem ähnlichen Angebot an den Start.