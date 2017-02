vor 4 Stunden dpa München Von der Leyens Abrechnung mit den USA – und was dahinter steckt

Auf großer weltpolitischer Bühne hat Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die neue US-Regierung getadelt – und sie dabei an die westlichen Werten erinnert. dpa dokumentiert, was sie zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz sagte, und erklärt, was dahinter steckt. Ihre zentrale Botschaft: Bei der Nato gehe es schließlich nicht in erster Linie um Geld, sondern um Vertrauen und Grundsätze.

