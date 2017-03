Politik Von Heuss bis Steinmeier: Bundespräsidenten und ihre Wahlergebnisse

Am 12. Februar 2017 wählte die Bundesversammlung mit großer Mehrheit Frank-Walter Steinmeier zum zwölften Staatsoberhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik. Die besten Wahlergebnisse bisher erzielten Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker.

Er verschafft dem Amt Profil und dem neuen Staat Ansehen im Ausland. Heuss wird 1949 im zweiten Wahlgang mit 52 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Fünf Jahre später erhält er bei seiner Wiederwahl im ersten Wahlgang das bislang beste Ergebnis aller Bundespräsidenten: 88,2 Prozent.Verdienste erwirbt sich der Sauerländer vor allem als Besucher und Fürsprecher der Entwicklungsländer. Er wird 1959 im zweiten Wahlgang mit 50,9 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt. Bei seiner Wiederwahl 1964 erreicht er im ersten Wahlgang 69,3 Prozent.Der in Schwelm (NRW) geborene «Bürgerpräsident» verschreibt sich der «Überwindung der Untertänigkeit» und der «Erziehung der Deutschen zu mündigen Menschen». Er wird im dritten Wahlgang mit nur 50,05 Prozent gewählt.Der gelernte Bankkaufmann aus Solingen (NRW) ist wegen seiner leutseligen Art populär. Aufsehen erregt 1976 seine Entscheidung, das Gesetz zur Abschaffung der Gewissensprüfung bei Wehrdienstverweigerern nicht zu unterzeichnen. 51,3 Prozent lautet das Ergebnis im ersten Wahlgang.Der aus Bremen stammende Jurist ist anfangs Feindseligkeiten wegen seiner früheren Mitgliedschaft in der NSDAP ausgesetzt. Später erreicht er als wandernder Präsident Popularität. Er erreicht im ersten Wahlgang 51,2 Prozent der abgegebenen Stimmen.Er beeinflusst durch seine Reden das politische Klima in Deutschland und wird auch der erste gesamtdeutsche Präsident. Er wird im ersten Wahlgang mit 80,9 Prozent gewählt. Bei seiner Wiederwahl fünf Jahre später übertrifft er dieses Resultat noch: Mit 86,2 Prozent fährt er im ersten Wahlgang ein Rekordergebnis ein - nur übertroffen von Heuss.In seiner Amtszeit warnt der frühere Verfassungsgerichtspräsident aus Landshut (Bayern) immer wieder vor Reformmüdigkeit. Besonders in Erinnerung bleibt seine Rede von 1997 mit dem zentralen Satz: «Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.» Er wird im dritten Wahlgang mit 52,7 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt.Gemäß seinem Lebensmotto «Versöhnen statt spalten» tritt der frühere nordrhein-westfälische Ministerpräsident für das Zusammenleben von Deutschen und Ausländern ein. Als historisch gilt seine Rede vor dem israelischen Parlament, in der er um Vergebung für die Verbrechen des Holocaust bittet. Er erreicht im zweiten Wahlgang 51,8 Prozent.Der Ex-Direktor des Internationalen Währungsfonds ist der erste Seiteneinsteiger an der Staatsspitze. Sein Rücktritt am 31. Mai 2010 wegen missverständlicher und stark kritisierter Äußerungen zum Afghanistan-Einsatz kommt völlig überraschend. Er wird in seine erste Amtszeit im ersten Wahlgang mit 50,17 Prozent gewählt. Fünf Jahre später bekommt er im ersten Wahlgang 50,1 Prozent.Mit 51 Jahren wird er der bisher jüngste Bundespräsident, mit 598 Tagen hat er auch die bisher kürzeste Amtszeit. Nach Horst Köhler ist er das zweite Staatsoberhaupt in der bundesdeutschen Geschichte, das vorzeitig zurücktritt. Wulff erhält im dritten Wahlgang 50,3 Prozent der abgegebenen Stimmen.Der frühere evangelische Pastor ist bei seiner Wahl mit 72 Jahren der älteste aller bisherigen Präsidenten. An Orten schlimmster deutscher Gräueltaten in Frankreich, Griechenland oder Italien bekennt er sich zur deutschen Schuld und schafft damit die Grundlage auch für sein eigenes internationales Ansehen. Gauck erreicht im ersten Wahlgang 80,4 Prozent.Mit deutlicher Mehrheit wählte die Bundesversammlung im ersten Wahlgang den beliebten SPD-Politiker und ehemaligen Außenminister zum Nachfolger von Joachim Gauck. Er erhielt 75,1 Prozent der Stimmen.